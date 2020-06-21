سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-6-2020
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:02 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-6-2020، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة في عدد من البنوك العاملة المصرية، حيث يواصل الريال أستقراره أمام الجنيه المصري وذلك بعد أن جاء متوسط سعر الصرف 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وحقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك مصر
أما في بنك مصر فوصل السعر إلي 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
ويأتي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك عودة
وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وسجل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وحقق سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن السعودية تتداول الريال كعملة رسمية لها ويتم إصداره من خلال فئتين، عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
سعر الريال السعودي اليوم
البنك المركزي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وحقق في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك مصر
أما في بنك مصر فوصل السعر إلي 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي
ويأتي في البنك العربي الأفريقي الدولي بسعر 4.23 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي CIB
ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
وسجل سعر الشراء في بنك التعمير والإسكان 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.
بنك عودة
وبلغت العملة السعودية في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك البركة
ويتم التداول في بنك البركة بسعر 4.20 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
وجاء سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد
وسجل سعر الصرف في بنك المصرف المتحد إلى 4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وحقق سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.
بنك بلوم
ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.22 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
وجاءت الأسعار في بنك كريدي أجريكول كالآتي 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.
جدير بالذكر أن السعودية تتداول الريال كعملة رسمية لها ويتم إصداره من خلال فئتين، عملات ورقية عبارة عن "5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال"، وعملات معدنية نقدية عبارة عن هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".