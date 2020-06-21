وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة: تسريبات «شاومينج» غير صحيحة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتأمين الطلبة، وتأمين امتحانات الثانوية العامة من الغش والإصابة بفيروس كورونا.وأضاف أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات ضمت وزارة التنمية المحلية والصحة والمحافظين والقوات المسلحة والداخلية، مردفًا:«من يرى غرفة العمليات شيء يطمئن أي حد، وكل الهدف تأمين ضد الغش، وزاد عليه التأمين ضد كورونا».ولفت إلى أن الطالب سيمر بكشف حراري، ويرتدي كمامة ويمر على بوابات تعقيم ليس فيها كلور، مؤكدًا أن مادة التعقيم لن تؤذي الملابس، والإجراءات ستطبق بنفس الدقة في أصغر قرية ونجع.ووجه رسالة للطلبة، قائلًا:«ياخدوا بالهم من نفسهم على الطريق من وإلى المدرسة، ويرتدوا الكمامة، وعليهم عدم الانسيق وراء السوشيال ميديا، وتسريبات شاومينج غير صحيحة».وأردف ضاحكًا: «الولاد سألوني هو موضوع التعبير المتسرب ده صحيح، ومتكسفوش».