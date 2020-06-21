الجيش الإسرائيلى يعثر على الجندى المفقود مقتولاً

نشر الجيش الإسرائيلي بياناً له قبل وقت قصير، جاء فيه أنه تم العثور على جثة مقاتل من الجيش الإسرائيلي ، الرقيب الأول عديئيل فيشلر زال، في منطقة تدريب بالقرب من قاعدة شيزافون، وتم إبلاغ عائلته بوفاته.على مدار اليومين الماضيين، عملت قوات الجيش الإسرائيلي، مع مئات المقاتلين من الوحدات الميدانية جنباً إلى جنب مع قوات الشرطة العسكرية، وشعبة الكشف عن المفقودين، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية لتحديد مكان الجندي، الرقيب الذي فقد منذ مساء الخميس، وبدأت التحقيقات في حادث قتله الغامض.وكان شقيق الجندي المفقود قد صرح قائلاً: "مساء الخميس توجه عدئيل لنقطة حراسة القاعدة العسكرية في الجنوب، وقال إنه سيخرج لحظة لإجراء مكالمة هاتفية لأن هاتفه لا يستقبل إشارة الاتصال داخل القاعدة، ومنذ ذلك الحين اختفى، وليس لدينا خيط حول ظروف غيابه".