مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020

تستمر جهود هيئة السكك الحديد في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال عمليات تعقيم وتطهير عربات القطارات نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويقوم المواطنين مؤخرًا في البحث عن مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، وشهدت مواعيد القطارات في الفترة الحالية انتظامًا كبيرًا في المواعيد التي تتناسب مع مواعيد حظر التجوال التي أعلنت عنها الحكومة.وكانت قررت الدولة عن إعلان مواعيد حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، وهذه القرارت بناءًا على كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.قطار رقم 1143 - مميزيبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.قطار رقم 935 - مكيفيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.قطار رقم 1935 - مكيفويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.قطار رقم 956 - مختلطيتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.قطار رقم 954 - مختلطيتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.قطار رقم 966 - مختلطيبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.قطار رقم 586 - مختلطينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.قطار رقم 948 - مختلطيبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.قطار رقم 662 - ركابيبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.وتستمر جهود الدولة في الحفاظ على صحة مواطنيها من عدوى فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره والسيطرة على الوباء.