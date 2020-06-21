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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:01 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تستمر جهود هيئة السكك الحديد في الحفاظ على صحة المواطنين من خلال عمليات تعقيم وتطهير عربات القطارات نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ويقوم المواطنين مؤخرًا في البحث عن مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، وشهدت مواعيد القطارات في الفترة الحالية انتظامًا كبيرًا في المواعيد التي تتناسب مع مواعيد حظر التجوال التي أعلنت عنها الحكومة.

وكانت قررت الدولة عن إعلان مواعيد حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا، وهذه القرارت بناءًا على كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل، ويقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020 في القاهرة وجميع المحافظات.

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-6-2020

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 1143 - مميز

يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف

ويتدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة

قطار رقم 956 - مختلط

يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط

يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط

ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط

يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب

يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل القطار محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

وتستمر جهود الدولة في الحفاظ على صحة مواطنيها من عدوى فيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره والسيطرة على الوباء.

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