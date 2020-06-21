اليابان تطلق تطبيقًا عبر الهواتف المحمولة لتعقب مخالطى المصابين بكورونا

أطلقت الحكومة اليابانية تطبيقًا لتعقب مخالطي مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" مخصصًا للأجهزة المحمولة المعتمدة على نظامي تشغيل "آي أوه إس" و"أندرويد".ويعتمد التطبيق على منصة إشعارات طورتها شركتا "أبل" و"جوجل" الأمريكيتان، والتي تعتمد على تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي عبر"البلوتوث" للمساعدة في تحديد ما إذا كان المستخدمون قد خالطوا عن قرب آخرين ممن كانت نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا المستجد "إيجابية".وطور التطبيق الجديد، الذي تشير إليه اليابان باسم "كوكوا"، مهندسون من شركة شركة "مايكروسوفت"، بحسب صحيفة "نيكي" اليابانية، والذين تم تعيينهم في شهر مايو الماضي بعد أن أدت شروط شركتي "جوجل" و"أبل" إلى تخلي الحكومة اليابانية عن تطبيق طوره فريق في طوكيو لصالح مؤسسة أكبر حجما.ولا يخزن تطبيق "كوكوا" أي معلومات شخصية مثل بيانات الموقع الجغرافي أو أرقام الهواتف، كما تقول الحكومة اليابانية، وفقًا لمنصة التعقب الخاصة بشركتي "جوجل" و"أبل"، وبدلًا من ذلك تسجيل البيانات المشفرة التي تشير إلى الهواتف التي تواجدت ضمن متر واحد أو أكثر لأكثر من 15 دقيقة مع أي شخص أبلغ عن إيجابية نتائج اختبار إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم إبلاغ هؤلاء المستخدمين الآخرين بذلك.وناقشت العديد من البلدان النهج الذي اتبعته لتطبيقات تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الأخيرة، حيث سعت بعض الحكومات إلى التحكم في البيانات بأكثر مما تسمح به أدوات تطوير البرمجيات الخاصة بشركتي "أبل" و"جوجل"، وأطلقت ألمانيا تطبيقها الخاص المعتمد على المنصة نفسها بعد أن كانت تخطط لتطوير نظام مختلف، كما تراجعت المملكة المتحدة بالمثل هذا الأسبوع بشأن التطبيق الخاص من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الذي كان قيد الاختبار.ويعد معدل تفشي فيروس كورونا المستجد في اليابان صغيرًا نسبيًا بالنظر إلى حجم البلد، حيث تم تأكيد إصابة 17668 حالة و935 حالة وفاة حتى الآن. ويمثل هذا الرقم 140 حالة لكل مليون شخص، مقارنة بـ 6779 في الولايات المتحدة و1060 في جميع أنحاء العالم.