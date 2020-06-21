الخارجية الأمريكية: خطاب الرئيس السيسى يُعزز وقف إطلاق النار فى ليبيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها والجهات الفاعلة الخارجية معًا لتعزيز وقف إطلاق النار.وأضافت في تصريحات لقناة «العربية»، إن ذلك لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر، مؤكدة دعمها للجهود المصرية للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تشمل مجموعة أكبر من الأصوات الليبية.وشددت المتحدثة على أن الولايات المتحدة تدعم رغبة الليبيين في وضع حد للتدخل العسكري الأجنبي والامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين في يناير الماضي.