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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:04 ص
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، اليوم، مستشفى بسيون المركزي، ومستشفى الصدر، للإطمئنان علي سير الأعمال في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم وتوافر المستلزمات الطبية ومتابعة تنفيذ شبكة الغازات بمستشفى صدر بسيون والتي تبلغ تكلفة شبكة وتنك الغازات ما يقرب من ٢٠ مليون جنيه.

ووجه حميدة شركة المقاولات، بسرعة إنهاء عملية التطوير وتسليم المستشفى في أسرع وقت ممكن، مشيدًا بكافة جهود المشاركة المجتمعية والدور الوطني للعديد من رجال الأعمال والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية في المشاركة بالجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية والأجهزة اللازمة للمستشفى.

وافتتح قسم العلاقات العامة بالمستشفى المجهز بقاعة المؤتمرات واستقبال الزوار لرفع المستوى العلمي للفريق الطبي بالمستشفى والذي بتجهيزها الدكتور أحمد أبو طه مدير فريق العلاقات العامة بالمستشفى على نفقته الشخصية.
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى بسيون المركزى
مستشفى بسيون المركزى

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