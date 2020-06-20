رئيس جهاز القاهرة الجديدة يوجه بسرعة الانتهاء من «سكن مصر» بالتجمع الثالث

تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، عددًا من المشروعات السكنية، منها مشروع سكن مصر بالتجمع الثالث بمسلسل"12.13"، وذلك برفقة المهندس عادل عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس خالد رجب نائب رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس طارق فرج مدير عام الإسكان.ووجه «غنيم» المهندسين والشركات العاملة بالمشروعات المختلفة بضرورة العمل على سرعة انجاز وإنهاء الأعمال والتأكيد على جودة الأعمال.وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على إدارات «النظافة- الكهرباء- الصرف الصحي- الطرق» بمتابعة المشروعات والعمل على حل جميع المشاكل الموجودة، ومراعاه متابعة شكاوى السكان، والعمل على حلها أولًا بأول.