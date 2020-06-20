رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«شرم الشيخ للمسرح» يهنئ الفائزين بجوائز الدولة من المسرحيين

السبت 20/يونيو/2020 - 11:57 م
مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
حسين الجندي
طباعة
بارك مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لكل الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق وجوائز النيل، ومنهم الدكتورة هدي وصفي الفائزة بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، واسم الكاتب الراحل لينين الرملي الفائز بجائزة النيل في الفنون، واسم المخرج القدير الراحل محسن حلمي الفائز بجائزة التفوق في الفنون، والفنانة الشابة سلوي أحمد الحاصلة علي جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل المسرحي، والدكتورة مروة عودة الحائزة علي جائزة الدولة التشجيعية فرع تصميم أزياء مسرحية.

وقال المهرجان، في بيان صحفي له، نوجه جميعًا التهنئة القلبية والشكر والتقدير والعرفان، فجميعهم إما قامات مسرحية تستحق التكريم والإشادة، وإما مواهب مسرحية شبابية تستحق التشجيع والدعم بجميع أشكاله.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد، والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيًا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويديره تنفيذيًا الفنان طارق صبري، أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف، والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الأفخم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مريضة تنقل كورونا لـ16 بمستشفى كفر الشيخ العام.. والمدير: لم أكن أعلم

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

مريم فخر الدين.. حجزت الضرائب على شقتها وزوجها يمتلك أحدث السيارات

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تردد قناة مصر التعليمية 2020 على "نايل سات"

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
المزيد

الثقافة

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره