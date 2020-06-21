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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بشرى تحسم الجدل بشأن تجسيدها شخصية داليدا فى مسلسل تليفزيونى

الأحد 21/يونيو/2020 - 06:43 ص
بشري وداليدا
بشري وداليدا
ايهاب مصطفى
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أكدت الفنانة بشرى، أن مشروع تحويل حياة الفنانة الراحلة داليدا، إلى مسلسل تليفزيوني، من بطولتها، متجمد منذ خمسة أعوام تقريبًا، نافية ما تردد على مدار الساعات الماضية بشأن خروج هذا العمل للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت «بشرى»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج «المساء مع قصواء» الذي يُعرض عبر قناة «TeN» الفضائية، اليوم السبت، إنه كانت هناك نوايا عام 2015، بتحويل حياة داليدا لفيلم سينمائي، لكن تم تطوير الفكرة إلى مسلسل تليفزيوني، وذلك بعد إطلاق فيلم فرنسي عنها قبل عامين تقريبًا، لافتة إلى أنها أجرت بروفات للشخصية قبل عدّة أعوام: «الصور التي انتشرت قديمة جدًا، وعملت أكثر من لوك، كون الشخصية ستظهر في مراحل عمرية مختلفة».

وأضافت أنه من الصعب خروج هذا العام، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها أغلب البلاد، والمتمثلة في أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه في حال البدء في هذا المشروع، سيتم تصويره ما بين مصر وفرنسا وإيطاليا وربما عدّة دول أخرى، حيث إنها قضت في مصر العشرين عامًا الأولى فقط من عمرها، ثم انتقلت للخارج.

وتابعت: «أنا غيورة لتقديم هذا المشروع؛ لأنه يتم طمس الفترة التي عاشتها داليدا في حي شبرا، رغم أهمية مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي، ومدى أهمية هذه الفترة التي أسهمت في تشكيل وجدان داليدا».

وأشارت «بشرى» إلى أن هناك عدد كبير من المؤلفين والمخرجين، لديهم حماس شديد بالمشاركة في هذا العمل، لعل أبرزهم الكاتبة مريم نعوم، والتي جمعها بها العديد من النقاشات بشأن كتابة هذا المسلسل، موضحة أنه لم يتم التعاقد مع أي مؤلف أو وجود جهة إنتاجية تتولى إنتاج هذا العمل حتى الآن.

وأكدت أن شقيق الفنانة داليدا، أبدى موافقته على تجسيدها لبطولة المسلسل، حيث إن هذا المسلسل سيكون عالميًا، وسيضم ممثلين من جنسيات مختلفة.

داليدا هي فنانة مصرية إيطالية، مولودة فى شبرا، وأسرتها من أصل إيطالي، أختيرت عام 1954 كملكة مصر، وأختارها نيازي مصطفى لتقوم بدور صغير باسم دليلة في فيلم سيجارة وكأس عام 1955، ثم هاجرت إلى فرنسا، وإيطاليا وأشتهرت كمطربة عالمية غنت باللغات العربية والفرنسية والإيطالية، تزوجت مرتان ومات أزواجها بالانتحار، ومن أهم أغنياتها سالمة ياسلامة وحلوة يابلدي وأحسن ناس، ماتت منتحرة عام 1987 بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء وكتبت خطاب تقول فيه «سامحوني فالحياة أصبحت لا تطاق».

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