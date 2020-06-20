برلماني: قرار وقف البناء يضر بـ70% من العمالة غير المنتظمة
السبت 20/يونيو/2020 - 11:38 م
قال عصام إدريس، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول قراره بوقف البناء في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، خاصة أن هذا القرار يؤثر بشكل سلبي على 70% من العمالة غير المنتظمة.
وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن وزير التنمية المحلية قام مؤخرًا بإصدار قرار بتشكيل لجان لدراسة التراخيص السليمة، وتقنين إصدار التراخيص الجديدة، طبقًا للاشتراطات الجديدة.
وفي سياق آخر قال عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء بنسبة 100%، ولكن المحليات تطبقه بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن القانون ينص على إمكانية التظلم من رفض التصالح خلال 30 يومًا، ولكن الإدارات المحلية تقوم بإزالة المخالفات قبل النظر في التظلمات المقدمة.
وأشار إلى أن المخالفين عليهم أن يتقدموا بطلبات تصالح، وبإذن الله سيحدث تصالح، موضحا أنه على الإدارات المحلية أن تيسر الإجراءات، خاصة أن التصالح ينمي موارد الدولة بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن هناك اجتماع بين لجنة الإسكان ولجنة الزراعة والإدارة المحلية، ووزارة التنمية المحلية، للاتفاق على إصدار قرار حول الأحوزة العمرانية بالكامل، وهذا أمر هام للغاية.
وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن وزير التنمية المحلية قام مؤخرًا بإصدار قرار بتشكيل لجان لدراسة التراخيص السليمة، وتقنين إصدار التراخيص الجديدة، طبقًا للاشتراطات الجديدة.
وفي سياق آخر قال عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء بنسبة 100%، ولكن المحليات تطبقه بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن القانون ينص على إمكانية التظلم من رفض التصالح خلال 30 يومًا، ولكن الإدارات المحلية تقوم بإزالة المخالفات قبل النظر في التظلمات المقدمة.
وأشار إلى أن المخالفين عليهم أن يتقدموا بطلبات تصالح، وبإذن الله سيحدث تصالح، موضحا أنه على الإدارات المحلية أن تيسر الإجراءات، خاصة أن التصالح ينمي موارد الدولة بصورة كبيرة.
ولفت إلى أن هناك اجتماع بين لجنة الإسكان ولجنة الزراعة والإدارة المحلية، ووزارة التنمية المحلية، للاتفاق على إصدار قرار حول الأحوزة العمرانية بالكامل، وهذا أمر هام للغاية.