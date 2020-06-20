برلماني: قرار وقف البناء يضر بـ70% من العمالة غير المنتظمة

قال عصام إدريس، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول قراره بوقف البناء في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، خاصة أن هذا القرار يؤثر بشكل سلبي على 70% من العمالة غير المنتظمة.وتابع "إدريس"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن وزير التنمية المحلية قام مؤخرًا بإصدار قرار بتشكيل لجان لدراسة التراخيص السليمة، وتقنين إصدار التراخيص الجديدة، طبقًا للاشتراطات الجديدة.وفي سياق آخر قال عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء بنسبة 100%، ولكن المحليات تطبقه بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن القانون ينص على إمكانية التظلم من رفض التصالح خلال 30 يومًا، ولكن الإدارات المحلية تقوم بإزالة المخالفات قبل النظر في التظلمات المقدمة.وأشار إلى أن المخالفين عليهم أن يتقدموا بطلبات تصالح، وبإذن الله سيحدث تصالح، موضحا أنه على الإدارات المحلية أن تيسر الإجراءات، خاصة أن التصالح ينمي موارد الدولة بصورة كبيرة.ولفت إلى أن هناك اجتماع بين لجنة الإسكان ولجنة الزراعة والإدارة المحلية، ووزارة التنمية المحلية، للاتفاق على إصدار قرار حول الأحوزة العمرانية بالكامل، وهذا أمر هام للغاية.