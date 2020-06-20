إزالة 60 حالات تعدِ على الأراضى الزراعية بسنورس فى الفيوم

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار جهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية، وقوات الشرطة والمرافق والجهات المعنية، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.وأوضح وكيل الوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية وخاصة ممن يستغلون إنشغال مؤسسات الدولة في تنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا والعمل على منع انتشاره بين المواطنين.خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبدالحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقيادة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، وقوات الشرطة بتشكيل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز سنورس، بنواحي فيديمين والسيليين وسنهور القبلية بتنفيذ إزالة ٦٠ حالة تعدِ بمساحة ٦ستة افدنة وقيراط واحد.