تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة فى الأقصر (صور)

تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته عبد الجواد عوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، والدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية، ومحمد عطاالله رئيس مجلس الأمناء، ومحمود حسن بغدادي وكيل الإدارة التعليمية بالطود، مقر لجنة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد خيري محمد سيد للتعليم الأساسي بمدينة الطود، والتي تستضيف امتحانات طلاب مدرسة علي العديسي الثانوية لهذا العام.واستهدفت الجولة التأكد من الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية في أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والاستعدادات اللازمة بتلك اللجان، وتمام جاهزيتها لاستقبال امتحانات الطلاب والتأكد من وسائل الأمان والحماية باللجان مع وجود التباعد والمسافات بين المقاعد، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.