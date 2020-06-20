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القبلة

تعرف على كيفية صلاة الكسوف والخسوف

السبت 20/يونيو/2020 - 11:33 م
صلاة الكسوف والخسوف
صلاة الكسوف والخسوف
أحمد عاشور
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كشفت دار الإفتاء المصرية عن كيف تؤدي صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضحت «الإفتاء» أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا».

وأضافت خلال بيان لها أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وعن خطوات صلاة الكسوف أوضحت دار الإفتاء أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما).

يذكر أن العالم يشهد فجر غدا الأحد ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس ويبدأ مع شروق الشمس ويستمر لمدة 3 ساعات، وتشهد مصر الكسوف بشكل جزئي بنسبة 46%.

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