ضبط سائق «توك توك» وزميله تعديا جنسيًا على ربة منزل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على سائق توك توك وزميله للتعدي جنسيًا على ربة منزل كرها عنها أثناء استقلالها مركبة التوك توك الخاصة بالأول بصحبة نجلتها للذهاب إلى مستشفى بمركز قليوب لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من «منى. م. م» 39 عامًا ربة منزل، ومقيمة دائرة المركز، بأنه حال استقلالها مركبة توك توك وبرفقتها نجلتها للتوجه إلى مستشفى فوجئت بقيام قائد المركبة بالدخول لأحدى الأراضي الزراعية، وقام بالتعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها وبصحبته شخص آخر قام بالاتصال به وفرا هاربان عقب ذلك.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبي الواقعة، وهم كل من «على. م. س» 32 عامًا سائق توك توك، ومقيم مركز قليوب، و«أحمد. م. ع» 25 عامًا، سائق توك توك، ومقيم مركز طوخ، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة.تحرر عن ذلك المحضر رقم 3424 إداري مركز قليوب، وتولت النيابة العامة التحقيق.