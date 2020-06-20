الغد: مصر لا يمكن أن تترك أمنها القومي لعبة في أيدي المتطرفين

قالت مها شريف، نائب رئيس حزب الغد للعلاقات المصرية والدولية، إن الرسائل التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابة اليوم خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية واضحة للجميع بأن الدولة المصرية، لا يمكن أن تخضع أو تترك أمنها القومي لعبة في أيدي المتطرفين.أضافت نائب رئيس الغد أن القوات المسلحة ستظل هي الحصن الحصين، ليس للدولة المصرية، فقط، بل للأمة العربية بأثرها، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لأى دولة أو قوة بالتلاعب في الأمن العربي.أشارت إلى أن القيادة السياسية اتبعت كل الطرق السلمية في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بشأن ملف سد النهضة، إلا أنه وبعد التأكد من نية الجانب الأثيوبي الخبيثة وتعنته في المفاوضات لجأت القاهرة إلى إحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن.وأكد نائب رئيس حزب الغد أن السيسي لن يتنازل عن حقوق الشعب المصري في مياه الشرب، وأن إحالة للقضية إلى مجلس الأمن جاءت للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف؛ لأن مصر دائمًا حريصة على احترام المواثيق والأعراف الدولية.ولفتت نائب رئيس حزب الغد للعلاقات المصرية والدولية إلى أن مصر بالرغم من وقوع الأضرار عليها بسبب تعنت أثيوبيا إلاّ أنها تلتزم بقواعد القانون الدولي، وذلك على أهمية تواصل الدول الثلاث بين مصر وأثيوبيا والسودان لعدم وجود ضرر يقع على أي طرف.وتابعت، أنه فى حالة عدم التوصل لحلول ستكون الخيارات مطروحة أمام الدولة المصرية بالطرق التى تحافظ على حقوقها المائية.