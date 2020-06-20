25 مخالفة «انتظار خاطئ» وتحرير 5 محاضر «عدم ارتداء كمامة» بطنطا

قاد محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، حملة موسعة فى مدينة طنطا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رافقه خلالها رئيس حى أول طنطا ورئيس مركز ومدينة طنطا.وأسفرت الحملة عن ضبط 25 مخالفة مرورية "انتظار خاطئ"، وسحب رخص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 4 محاضر لمحال تجارية بسب عدم ارتداء اصحابها والعاملين بها الكمامة الواقية، كما تم ضبط 5 نباشين و3 عربات مشروبات متحركة، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وطالب محافظ الغربية خلال جولته رئيس مركز ومدينة طنطا بوضع علامات انتظار أمام الطريق المقابل لشارع 306 لمنع وقوف السيارات لتقليل تجمع المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية للمحال التجارية للتأكد من الالتزام بارتداء العاملين بها الكمامات الواقية حفاظا على صحتهم وسلامتهم.كما وجه برفع القمامة الموجوده أولًا بأول وفض التجمعات الموجودة على كورنيش ترعة القاصد.