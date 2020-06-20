«تموين الأقصر»: انتهاء موسم توريد القمح بإجمالي 24130 طنا

كشف الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، أنه انتهى موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر، وتم إغلاق كافة مواقع التخزين بالمحافظة، نظرًا للانخفاض الشديد في معدلات التوريد حفاظًا على ما تم تخزينه من قمح، حيث تم توريد 24130 طنا و276 كيلو قمح.وأضاف وكيل تموين الأقصر، في بيان له، أنه بلغ إجمالي المورد بالمحافظة من القمح حتى غلق الشون والصوامع، نسبة 71% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، وشملت بيان تلك الكميات في بنكر إسنا 22679 طنا و845 كيلو قمح، وفي صومعة أرمنت تم توريد 1036 طنا و70 كيلو قمح، وفي شونة أرمنت 414 طنا و361 كيلو قمح.وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تمت عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع على مدار الأيام الماضية دون أي مشكلات، وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، موضحًا أنه تم بدء العمل منذ 15 أبريل الماضي في توريد حصاد موسم القمح بصومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء في استلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع، وانتهى الموسم بسلام.