شريف مدكور ينفي شائعة مرضه: «صحتي تمام»

نفى الإعلامي شريف مدكور، الشائعات التي أثيرت بشأن مرضه، والتي انتشرت خلال الساعات الأخيرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.وقال شريف مدكور، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "في إشاعة إني مريض وده مش صح أنا صحتي تمام نعمة وفضل كل يوم في الشغل".يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، يقدم حاليا برنامج "4 شارع شريف"، ويذاع على شاشة "الحياة".