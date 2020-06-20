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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«بناء الوطن»: مصر حباها الله برئيس يمتلك قوة أثناء الحديث

السبت 20/يونيو/2020 - 10:50 م
الحسيني الكارم،
الحسيني الكارم،
محمد الشريف
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قال الحسيني الكارم، رئيس لجنة العلاقات العامة والدبلوماسية بجمعية بناة الوطن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عدة رسائل في خطابة اليوم خلال تفقده المنطقة العسكرية الغربية واضحة للجميع، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تخضع أو تترك أمنها القومي لعبه في أيدي الغزاة

وأضاف الكارم، أن القيادة والريادة لها أصولها وحتى في أسلوب الكلام أيضا، مشيرا إلى أن مصر حباه الله برئيس يمتلك قوه ورزانة وكياسة عند التحدث، فهناك قوة في كل حرف وكل كلمة والكلمات موجه بحديث واضح ويقدر من العيار الثقيل لقائد عظيم. 

وأشار إلى أن مصر لها جيش رشيد بيدافع ولا يعتدي، والمقولة "كونو جاهزين"، لتنفيذ أى عملية داخل أو خارج الحدود
الكلام يعادل قذائف نووية موجه بالرادار، مصر لديها الجيش الرشيد، وجيش يدافع لا يعتدي، وجيش قوي ومن أقوى جيوش المنطقة، جيش قادر علي تأمين الداخل والخارج، جيش يحافظ علي أمن وسلامة الأمن القومي الداخلي  والإقليمي والعربي. 
 وأكد ا أن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الحصن الحصين ليس للدولة المصرية فقط بل للأمة العربية بأثرها، ولا يمكن السماح لأى دولة أو قوة بالتلاعب بالأمن القومي العربي.

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