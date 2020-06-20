روشتة طبية لطلاب الثانوية للوقاية من فيروس كورونا

قدّم الدكتور محمد خالد، مدير الرعاية بالإٍسماعيلية، والمصاب بفيروس كورونا المستجد من داخل مستشفى عزل أبوخليفة، مجموعة إرشادات لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات من انطلاق امتحاناتهم المقرر لها صباح غدٍ الأحد.وطالب خالد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "بأخذ ماسكين احتياطي، على أن يرتدي الطالب أحدهما عند مغادرة منزله، مشددًا على عدم نزعه إلاّ بعد العودة، مناشدًا بضرورة أن يمتلك الطالب أدواته الشخصية وزجاجة مياه خاصة به.وأكد مدير رعاية الإسماعيلية أهمية عدم المشاركة في تجمعات لا قبل ولا بعد الامتحان، إضافة إلى تجذيره بمنع التلامس والسلام بالأيدي وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل مغادرة المنزل وبعد العودة من الامتحان.كما وجه خالد بأهمية عدم استقلال وسيلة مواصلات إذا كانت اللجنة قريبة من المنزل، موضحًا أنه حال ظهور أي أعراض مرضية، فعلى الطالب التواصل مع مراقب اللجنة: "علي الطلاب الالتزام بالتعليمات عن طريق لجنة الامتحان"، متمنيًا السلامة والتوفيق لكل الممتحنين.