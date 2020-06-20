عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية

أفادت قناة سكاي نيوز، مساء السبت، بوقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج، مشيرة إلى أن الشرطة تتعامل مع الحادث.أشارت القناة إلى أن الحادث وقع في مدينة ريدنج البريطانية، حيث شهدت احتجاجات مناهضة للعنصرية.وقالت الشرطة، وفقا للقناة: "إنها تتعامل مع "حادث خطير" في حديقة بمدينة ريدنج، وهرعت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق فيه، موضحة أن الشرطة أغلقت المنطقة التي شهدت عمليات الطعن، وحثت الناس على الابتعاد قدر الإمكان.من جانبها، دعا مجلس مدينة ريدنج، السكان للابتعاد عن المنطقة التي شهدت حوادث طعن.كانت وسائل إعلام محلية أعلنت في وقت سابق، إصابة 5 أشخاص في حادثة طعن بسكين استهدفت المارة قرب جسر لندن وسط العاصمة البريطانية.وقالت شرطة العاصمة في تغريدات عبر "تويتر": إنه "تم إلقاء القبض على شخص بعد إصابة عدد من المارة في حادثة طعن بسكين وقعت بمنطقة لندن بريدج"، لافتة إلى أنها تصنف الحادثة على أنها "عمل إرهابي" كإجراء احترازي.وأشارت إلى إخلائها "جسر لندن" من المارة، وإغلاق المنطقة بأكملها، في إطار محاولات التعامل والسيطرة على الحادثة.