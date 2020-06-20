اقتصادي: مصر قادرة على تأمين مصالحها في الداخل والخارج (فيديو)

اقتصادي: مصر قادرة على تأمين مصالحها في الداخل والخارج (فيديو)
السبت 20/يونيو/2020 - 10:41 م
رباب الأهوانيطباعة
قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم المنطقة الغربية العسكرية، للاطلاع على الاستعداد القتالي للجنود، وهذه رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على تأمين مصالحها في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية ولا يمكن أن ينظر إليها على أنها دولة سهلة.
ولفت "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، إلى أن الرئيس تحدث اليوم بالقول إن مصر وليبيا دولة واحدة، وبأن القاهرة لن تتأخر في تقديم أي دعم للدولة الليبية لإعادة الأمن لها مرة أخرى خاصة أنها دولة مجاورة لمصر.
وتابع: "الرئيس تحدث أيضا بأن مدينة سرت الليبية خط أحمر"، معقبًا: "قال لو حد فكر في تخطي مدينة سرت، فهذا يعني أنه مس الأمن القومي المصري".شاهد
ولفت "الشواربي"، خلال برنامج "حوار واستثمار"، مساء اليوم السبت، إلى أن الرئيس تحدث اليوم بالقول إن مصر وليبيا دولة واحدة، وبأن القاهرة لن تتأخر في تقديم أي دعم للدولة الليبية لإعادة الأمن لها مرة أخرى خاصة أنها دولة مجاورة لمصر.
وتابع: "الرئيس تحدث أيضا بأن مدينة سرت الليبية خط أحمر"، معقبًا: "قال لو حد فكر في تخطي مدينة سرت، فهذا يعني أنه مس الأمن القومي المصري".شاهد