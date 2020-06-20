إنشاء منطقة حجر صحي بسبب كورونا في ألمانيا

أنشأت مدينة فيرل التابعة للدائرة المحلية في جوترسلوه بألمانيا منطقة حجر صحى في حي زورنهايدة بالمدينة بعد ثبوت إصابة العديد من العاملين في مجزر تونيس، أكبر مجزر آلي في ألمانيا، بعدوى فيروس كورونا المستجد.وتم وضع عدة مجمعات سكنية للعاملين بالمجزر الآلي تونيس وعائلاتهم داخل هذه المنطقة الجديدة للحجر الصحي.وذكرت المدينة أن المنطقة كلها أغلقت بعد ظهر اليوم، حتى وإن كان داخلها بعض من لا يعملون في المجزر الآلي الضخم.ويعيش داخل هذه المنازل ما مجموعه 670 شخصا في عدة صفوف من الشوارع.وقال رئيس المدينة، ميشائيل إسكين، اليوم السبت: "نحن على يقين من أننا بتطبيق الحجر الصحي العام في المنطقة نتدخل بشدة في حياة سكانها حتى وإن كانوا يعملون في أماكن أخرى ولا علاقة لهم بشركة تونيس إلا الجوار المكاني، إلا أن علينا عمل كل ما هو ممكن من أجل التقليل من استمرار انتشار الفيروس ما أمكن".وأوضحت شرطة بيليفيلد أن المنطقة ستغلق أولا بقواتها وفي الوقت نفسه بدأ العاملون بإدارة المدينة بإنشاء أسيجة فاصلة عن بقية مناطق المدينة.