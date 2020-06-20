وزير بريطاني: التباعد الاجتماعي في إنجلترا قد يُخفف قريبا

قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إنه يمكن تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في إنجلترا قريبا، موضحا أن القرار سيصدر الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.وانتقد بعض الساسة ومنظمات الأعمال التجارية قاعدة الحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص، التي تم استحداثها في مارس لإبطاء انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يرون أنها تقوض الجهود الرامية لإعادة فتح المتاجر والحانات وقطاعات أخرى من الاقتصاد.وقال سوناك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت: "إنني أتفهم للغاية الدعوات للعمل لاتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة، خاصة بالنسبة لقطاع الضيافة.. أعتقد أن هذا الشيء سيحدث فارقا هائلا بالنسبة للعديد من الأعمال التجارية التواقة لرؤية التغيير".كان تقرير إخباري ذكر اليوم، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، سوف يعلن الأسبوع المقبل عن السماح للحانات والمطاعم والمقاهي والصالات الرياضية في المملكة المتحدة بفتح أبوابها من 4 يوليو.