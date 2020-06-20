الإمارات: نثمن جهود مصر ومبادرتها لاستعادة الأمن في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية وقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها من تداعيات الأزمة الليبية، مثمنة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية، نقلا عن قناة العربية، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا ينبع من توجه عربي أصيل، مشددة على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الليبيين.وشددت على دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية.وكان الرئيس السيسي، شدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها، محذرًا من أنه لن يسمح بأي تهديد لأمن حدود مصر الغربية، وأكد أن مدينتي سرت والجفرة في ليبيا خط أحمر بالنسبة لمصر.