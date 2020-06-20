روشتة لطلاب الثانوية العامة للحماية من كورونا

وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات المرتقبة، قائلًا: "على الطلاب استكمال الامتحانات إلى الآخر، وعدم التقاعس خوفًا من فيروس كورونا، خاصة أن الدولة وفرت بوابات تعقيم، وسيتم تعقيم اللجان قبل وبعد الدخول، خلاف ملايين من الكمامات".وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، على ضرورة إلغاء تجمعات أولياء الأمور خارج اللجان، مطالبًا الطلاب بارتداء الكمامة أثناء المذاكرة في المنزل لكي يتعود عليها، وأن يطهر يده بالمطهر بشكل مستمر.وطالب أولياء الأمور بتوفير التغذية الملائمة للطلاب، خاصة الفاكهة والسلطة الطازجة والمياه، معقبًا: "قلة المياه تقلل الذكاء".