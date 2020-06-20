تجهيز غرف عزل وتعقيم لجان الثانوية العامة بدمياط الجديدة

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الإدارات المعنية شاركت في تجهيز وتعقيم وتطهير لجان الثانوية العامة وغرف العزل ودورات المياه بالمدارس وتنظيمها بحيث تضم كل لجنة ١٤ طالبا، بالإضافة لتركيب بوابات التعقيم.وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم التأكيد على ضرورة التزام المراقبين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_ 19.