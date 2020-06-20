عضو برجال الأعمال يثمن قرار تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق المصرية لم تشهد إغلاقا كاملا للاقتصاد مما ساعد في تخفيف من حدة الركود التجاري، مؤكدًا أن تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر تعد من أهم القرارات الرئاسية الجريئة التي ساهمت في التخفيف من حدة تبعات كورونا.وأكد الزيات في تصريح له، أن مبادرات البنك المركزي أعطت دفعة قوية للقطاع الخاص لاستمرار العمليات الانتاجية المختلفة، وعززت من القدرة المالية للشركات في مواجهة تبعات الركود الاقتصادي خاصة المتعلقة بالسيولة النقدية.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توجه الدولة وسياستها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية في السنوات الماضية بجانب رعايتها ودعمها لقطاع المشروعات الصغير والمتوسطة حافظ علي تحقيق معدلات نمو وانقذت الاقتصاد المصري من أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد العظيم.