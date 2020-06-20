بدء توصيل خط مياه الشرب لمدينتي السلام بالسويس.. صور

أعلن محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، عن بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام ١ بحي فيصل والسلام ٢ بحي عتاقة من خط مياه العاشر من رمضان، بعد وصول المعدات والمواسير المطلوبة لخط المياه، بتكلفة حوالي 95 مليون جنيه.وأوضح المحافظ، أن العمل يبدأ خلال هذا الأسبوع ويستمر لمدة ٦ شهور لتغذية مدينتي السلام 1، 2 من مدينة العاشر بطاقة مرحلة أولى 25 ألف متر مكعب يوميا، وإجمالى طاقة 50 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين.ويبدأ مسار خط المياه الذي سيتم تنفيذه من ميدان كنتاكى وحتى رافع السلام، ويحتوي مسار الخط على عدد 40 غرفة محابس وعدد 4 عدايات بطول 18 كيلومترا وبقطر 710 مم.يذكر أن أعمال التنفيذ من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع المحركات.وأشار المهندس عاطف المهدي، رئيس جهاز السويس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن أعمال توريدات المواسير والمعدات والحفارات بدأت، اليوم السبت، وأن أعمال تجهيز وتشوين الرمل والحديد والأسمنت والحفر تبدأ يوم الثلاثاء المقبل.