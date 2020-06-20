ترامب يُقيل المدعي العام الفيدرالي

أعلن وزير العدل الأميركي وليام بار، اليوم السبت، أنّ الرئيس دونالد ترامب، أقال المدّعي العام الفيدرالي في مانهاتن الذي حقّق في شأن مقربين من الرئيس الجمهوري ورفض الاستقالة.وكتب الوزير في رسالة نشرتها وسائل الإعلام الأميركية وتوجّه فيها إلى المدّعي العام جيفري بيرمان: "لأنّك أعلنت أنّك لا تعتزم الاستقالة، طلبتُ من الرئيس، أن يقيلك اعتبارًا من اليوم، وقد فعل ذلك".وكان بيرمان أشرف خصوصًا على توجيه الاتّهام إلى مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب.