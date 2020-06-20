رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

هل هناك ذهبا في السماء؟.. الأنبا نيقولا يجيب

السبت 20/يونيو/2020 - 10:04 م
هل هناك ذهبا في السماء
هل هناك ذهبا في السماء
جرجس صفوت - تريزة شنودة
طباعة
فسرَّ الأنبا نيقولا أنطونيو مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، المقصود بالمنابر السبع الوارد ذكرها في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي وتحديدا في النص الإنجيلي: «في (رؤ 12:1 و13) يقول يوحنا كاتب سفر الرؤيا "فَٱلْتَفَتُّ لأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّمَ مَعِي، وَلَمَّا ٱلْتَفَتُّ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ مُتَسَرْبِلًا بِثَوْبٍ إِلَى ٱلرِّجْلَيْنِ وَمُتَمَنْطِقًا عِنْدَ ثَدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَهَبٍ".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في كتابه: " رؤية أرثوذكسية في تفسير سفر الرؤيا"، إن قول يوحنا "شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ"(15)، يشير إلى يسوع المسيح من حيث مجده الإلهي؛ ولأنه لا يمكنه القول أنه رأى الديان الذي لا يُرى، وعن جلوس شبه ابن الإنسان "فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ"، التي هي "السَّبْعُ كَنَائِسِ" (الآية 20)، يشير إلى سكنى يسوع المسيح بمجده الإلهي في وسط كنائس المسكونة كلها، ذلك كما وعد بقوله: "لأَنَّهُ حَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسْطِهِمْ" (مت 20:18). وفي العهد القديم وعد الله بني إسرائيل قائلًا: "وَأَجْعَلُ مَسْكَنِي فِي وَسَطِكُمْ، وَلاَ تَرْذُلُكُمْ نَفْسِي" (لا 11:26)، وقد رأى بولس الرسول أن هذا تحقق في يسوع المسيح فاستشهد بهذه الآية بقوله: "فَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ هَيْكَلُ اللهِ الْحَيِّ، كَمَا قَالَ اللهُ إِنِّي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ وَأَسِيرُ بَيْنَهُمْ، وَأَكُونُ لَهُمْ إِلهًا، وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا" (2كو 16:6).

وأضاف: «كما أن وجود يسوع المسيح "فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ"، أي في وسط الكنيسة، يشير إلى أنه هو نور الكنيسة الذي تستمد منه ضياءها ونورها، كما يشير إلى أنه هو نفسه حاضر في وسطها بواسطة الأسرار الإلهية المقدسة، ومن هذه الصورة "سَبْعُ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ" (الآية 12)، و"فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمَنَايِرِ شِبْهُ ٱبْنِ إِنْسَانٍ" (الآية 13). تكون "السبع مناير" على شكل سبع مصابيح زيتية وكل مصباح محمول على حامل، وكل منارة قائمة بذاتها بحيث يمكن السير فيما بينها أو الجلوس في وسطها. وهذه السبع منائر بهذا الشكل تشير إلى أن إسرائيل القديم انتهى بمجيء يسوع المسيح؛ لأنها ليست هي منارة إسرائيل الذهبية المعروفة، ذات القاعدة الواحدة وسبعة أذرع(16) المذكورة في (خر 31:25- 36)».

وتابع: "أما كونها "مِنْ ذَهَبٍ"؛ فهذا يشير إلى أنها سماوية، كما يشير إلى نقاوتها وعظمتها ومجدها الذي تستمده من مجد ربها القائم في وسطها، كما سيُذكر في الآية (13). وكذلك يشير إلى كونها نورًا للأمم (غير اليهود) ومجدًا لشعب إسرائيل الجديد- الذي هو شعب الله الروحي المؤمن بيسوع المسيح- كما تنبأ سمعان الشيخ عن يسوع المسيح عندما استقبله عند دخوله إلى الهيكل، قائلًا: "الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ، لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ، الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ. نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ، وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ" (لو 29:2-32). ذلك أن بني إسرائيل سقطوا من كونهم شعب الله برفضهم يسوع المسيح الإله المتجسِّد الذي أتى بالجسد من نسل داود لخلاص جميع البشر، والإيمان به ربَّا وإلهًا.

واختتم:"المنارة الذهبية ذات القاعدة الواحدة وسبعة أذرع كانت في هيكل هيرودس الذي تم الانتهاء منه في عهد أغريباس الثاني عام 64م وليس في هيكل سليمان، وكانت ترمز عند اليهود إلى مجد الله وكمال الله ونور إسرائيل الذي وُضع من الله ليكون نورًا للأمم. وهذه المنارة ذات القاعدة الواحدة والسبعة أذرع حملها معه تيتوس قائد جيوش الإمبراطور سبستيانوس إلى روما مع ما استولى عليه من هيكل أورشليم بعد أن دمر مدينة أورشليم عام 70م. وهي منقوشة على قوس نصر سبستيانوس في روما لكن بشكل مقلوب، إشارةً إلى انتهاء إسرائيل القديم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

الجيش الليبي: القاهرة قادرة على ردع تركيا

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبد العزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

نجم الساعة

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبد العزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
جيش مصر.. مواقف الشرف والعز من ليبيا
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
د.أحمد الخميسى
كورونا وقضايا الإبداع الأدبى
المزيد

الثقافة

بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره