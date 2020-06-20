بلبولة بعد فوزه بجائزة الدولة في التفوق: «الشعر أعطاني لأنني أخلصت له»

فاز الدكتور أحمد بلبولة، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، بجائزة الدولة فى التفوق فرع الآداب، وذلك في النتائج التي أعلنت ظهر اليوم السبت.وقال بلبولة عن فوزه: "بالنسبة للجائزة وما تمثله فأي شيء يحمل اسم مصر يكون بحجم هذا البلد حيث الحضارة والثقافة والفن، وتنبع قيمتها من قيمة مصر".وأضاف بلبولة في تصريح خاص لـ"الدستور": "أيضا هناك رسالة فيها من العلماء الأجلاء المسئولين عن التحكيم والتصويت بأنهم يثقون فيما أقدمه، وعلى المستوى الشخصي مردود الجائزة بالنسبة لي كبير لأنه سيجعلني ابذل جهدا أكبر فيما سأقدمه وأبحث عما يمكن ان اضيفه، وسأهتم أكثر بطلابي في الجامعة من الموهوبين، وسأدعم الشعراء الذين لا يزالون بتلمسون طريقهم بتوجيه النقد ولن أبخل عليهم بشيء، وسأتواجد في الساحة الثقافية بكثافة من خلال المؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى أنني سأنشط في النشر فلدي الكثير من الدواوين والكتب لم أنشرها".وتابع بلبولة: "فوزي بهذه الجائزة ليس معناه أنني الأفضل فهناك كثيرون يستحقونها في مصر وهي ولادة، على الجانب الآخر أشكر الشعر الذي أخلصت له منذ أن بدأت الكتابة والذي تخصصت فيه، عملا في الجامعة، والذي اشعر الآن بعد الجائزة أنه يعطيني بعد أن اعطيته، وانتظر منه الكثير أيضًا".