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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: التوصل لحل دائم للنزاع الخليجي مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين

السبت 20/يونيو/2020 - 10:01 م
السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي
وكالات
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أكدت السفيرة الأمريكية لدى الكويت ألينا رومانوسكي، أن التوصل إلى حل دائم للنزاع الخليجي هو مفتاح إحلال الاستقرار والأمن الإقليميين، لافتة إلى أن بلادها ستواصل دعم الجهود الكويتية للتوصل لحل دائم وقريب للأزمة الخليجية.

وقالت رومانوسكي في حوار مع صحيفة الأنباء الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل على حث كل الأطراف المعنية على خوض محادثات جدية لإنهاء النزاع، مشيدة بجهود الكويت بقيادة أميرها الشيخ صباح الأحمد والتي وصفتها بالمدروسة والمتواصلة لتحقيق وحدة الصف الخليجي.

كما أعربت السفيرة الأمريكية عن تقدير بلادها وبشدة لإسهامات الكويت وجهودها الدبلوماسية على صعيد حل النزاعات وإحلال السلام، متطلعة إلى أن يواصل البلدان الصديقان العمل معا في إطار شراكتهما المتينة في هذا المجال.

ولفتت رومانوسكي، أن الكويت تتمتع بتاريخ طويل من التسامح والقبول الديني، موضحة أن بلادها ملتزمة بتعزيز الحريات الدينية حول العالم، مهنئة الكويت لاعترافها بكنيسة السيد المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، داعية الحكومة الى اتخاذ خطوات مماثلة تجاه الطوائف الدينية الأخرى الراغبة بالحصول على التسجيل هنا.

وكشفت السفيرة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة على سورية بموجب قانون قيصر لا تهدف إلى إيذاء الشعب السوري ولكن لمحاسبة نظام الأسد على عنفه الذي أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين، موضحة أن بلادها ستواصل حملتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة لاستهداف الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع في سوريا.

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