ندوة توعوية عن «كورونا» في إدارة نخل الصحية بوسط سيناء

نظمت الإدارة الصحية في (نخل) بوسط سيناء، ندوة توعوية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وبحضور الدكتور مصطفى أمين مدير إدارة (نخل) الصحية.وأكد مدير الإدارة على أهمية الندوات التوعوية حول فيروس كورونا المستجد، وأنها تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية لقطاع خدمة المجتمع بالصحة، مستعرضا نشأة الفيروس وطرق انتشاره وأعراضه وطرق العدوى وكيفية الوقاية من الفيروس، وكذلك التعريف بدور الطب الوقائي في رصده، وأهم الأعراض الإكلينيكية والإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى وخطة العلاج.وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية الواجب إتباعها لمكافحة العدوى بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات اللازمة لذلك بكافة المنشآت والأماكن.وشدد على الاهتمام بالنظافة وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية وارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه بإصابتها والتوجه مباشرة للطبيب في حالة الاشتباه بالإصابة، مؤكدًا أن أهم طريقة لمكافحة العدوى تأتي من خلال غسيل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وكذلك النوم الكافي والتغذية السليمة.