10253 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، إتمام كل الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والمقرر انطلاقها صباح غد الأحد، مضيفة أنه وخلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم.ونوهت المحافظ إلى أنه ووفقًا لتوصيات الاجتماع التنسيقى المُنعقد الأسبوع الماضي، تم الانتهاء من كل بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وكذا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بداخل ومحيط اللجان، وتجهيز غرف العزل والكشف الطبى لاستخدامهم فى حال ظهور أي أعراض على الطلاب، لافتة أيضًا إلى وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب اللجان وقياس درجة الحرارة لهم، وكذا التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على المسافات الآمنة.وفى سياق متصل، ناشدت الدكتورة منال عوض أولياء الأمور بعدم التزاحم بمحيط اللجان، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.الجدير بالذكر أنه سيؤدى ١٠٢٥٣ طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك بعدد ٤١ لجنة موزعة بمراكز ومدن المحافظة.