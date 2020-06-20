رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية بسمالوط

السبت 20/يونيو/2020 - 09:12 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية
المنيا ـ على حسين
طباعة
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لجاهزية واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات، غدًا الأحد الموافق 21 يونيو، والتأكد من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم وتوفير كافة المستلزمات الطبية، والتأكد من وضع إرشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط، وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.

وأعلن المحافظ، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الأزمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.

موضوعات متعلقة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

نجم الساعة

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
د.أحمد الخميسى
كورونا وقضايا الإبداع الأدبى
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره

ياسمين الخطيب: «كنت هنتحر.. بس رؤوف قالي لأ»