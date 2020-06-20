محافظ المنيا يتابع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية بسمالوط

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية على عدد من لجان الثانوية العامة بمركز سمالوط، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية واللمسات الأخيرة لجاهزية واستعداد المدارس لبدء ماراثون الامتحانات، غدًا الأحد الموافق 21 يونيو، والتأكد من تعقيم المدارس وتركيب بوابات التعقيم وتوفير كافة المستلزمات الطبية، والتأكد من وضع إرشادات الطلاب، وبيانات الطلاب في أماكنهم.رافق المحافظ خلال الجولة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط، وشملت جولة المحافظ تفقد لجان مدارس، الريفية الابتدائية، ومدرسة سمالوط الثانوية بنات الجديدة.ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث اطمأن خلال جولته على جاهزية المدارس، وتجهيز الفصول، وأعمال النظافة، والتعقيم، لاستقبال الطلاب البالغ عددهم 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، حيث تم توفير 143 بوابة تعقيم مزدوجة المدخل، للحفاظ على سلامة الطلاب، مع التأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقية، موجها الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتطهير ورفع الإشغالات خارج المدارس التي بها لجان للثانوية العامة.وأعلن المحافظ، عن البدء في تفعيل غرفة إدارة الأزمات، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة.