مستشار أكاديمية ناصر: أي قوة تركية تتجاوز الخط الأحمر لن يعود منها أحد

قال اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن يجرؤ على إرسال قواته لتجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو سرت والجفرة.وأضاف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو أردوغان راجل يقرب من الخط الأحمر الذي وضعته مصر، اللي هيلمسس الخط ده مش راجع تاني، وأي أي قوة تركية تتخطى الخط الأحمر لن يعود منها أحد".وأردف: "الخط الأحمر سيكون مرصودا من القوات المسلحة لضرب أي هدف يتخطاه، أنا قاعد على أرضي وعندي امتداداتي، ويمكن ضرب امتدادته في البحر".ولفت خلف، إلى أن الجيش المصري أقوى سادس قوة مسلحة عالميا، ومصر منذ عام 1956 وهي تخوض حروبا لم تتوقف، وخاضت عددا من الحروب لم تخضها أي دولة في العالم.وأوضح أن البديل أمام أردوغان هو دعم الميليشيات لأنه لا يمكنه مواجهة مصر، والقبائل الليبية لديها القدرة تدريبيا وتسليحيا لمواجهة ميليشيات أردوغان والسراج.