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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية

السبت 20/يونيو/2020 - 09:06 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

فبناء على الإخبارية السرية المقدمة من إدارة ساحة الصفا والمروة برئاسة محمد مصطفى وإدارة الاستخبارات برئاسة عصام صالح ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم COSU6262086210 حاوية رقم TEMU827317 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 995 لسنة 2020 بمجمع المنطقه الحرة باسم شركة ا. للإستيراد والتصدير ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 199 طرد ملابس جاهزة بوزن 11 طنا و720 كيلو جراما.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة الساحة ومحمد أسامة وطارق الحناوي ومصطفى عبدالفتاح ووليد الزند وطارق حسن لكشف ومعاينة الحاوية وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 44 طردا بداخلهم 2570 سويتر ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية، والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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