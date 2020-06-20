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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

السبت 20/يونيو/2020 - 08:56 م
كتاب الكون استكشاف
كتاب الكون استكشاف عالم الفلك
جمال عاشور
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صدر عن مشروع "كلمة" للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ترجمة الكتاب المصور "الكون: استكشاف عالم الفلك" الصادر عن دار النشر العالمية "فايدون"، والذي نقلته إلى اللغة العربية فاطمة غنيم، وراجعه الدكتور عبدالقادر عابد.

يجمع الكتاب أكثر من 300 صورة فلكية ملهِمة وساحرة تميط اللثام عن الكون بجماله غير العادي وتأثيره الراسخ على تاريخنا وثقافتنا. تتراوح الصور، التي تمتد لألفيّاتٍ من الزمن، من الرسوم الأولى للكوكبات في كهوف لاسكو، والمخططات الكونية التي تعود إلى القرون الوسطى، إلى الصور الشهيرة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي مثل "أعمدة الخلق"، والصور التي تصدرها ناسا في زماننا هذا، إلى جانب الفن والتصوير الفوتوغرافي المعاصرين. وقد تم تجميعها من قبل دار النشر العالمية "فايدون".

تعكس الصور، التي اختارتها لجنة دولية من علماء فلك ومؤرخين وفنانين وأمناء متاحف وأكاديميين، الطرق العديدة والمتنوعة التي مثَّل بها البشر الكون على مر الزمان، وهي تصوِّر تاريخ الاكتشاف والابتكار الفلكي، وهو تاريخ ثريّ وجذاب. تشمل هذه المجموعة المختارة أعمال فنانين وفلكيين مشهورين، من أمثال نيكولاس كوبرنيكوس وأولافور إلياسون وغاليليو غاليلي وإدوين هابل ويايوي كوساما وديفيد مالين وبابلو بيكاسو، بالإضافة إلى صور لم تُنشر من قبل ونادرًا ما وقعت عليها عين بشر، وهي مستمدة من ثقافات أصلية حول العالم.

يعد كتاب "الكون"، بما يشتمل عليه من صور مرتَّبة بتسلسل منسق يتضمن أزواجًا متكاملة أو متباينة، كتابًا فريدًا في مقاربته، ويسلط كل زوجين من الصور الضوء على مقابلات ومقارنات باعثة على إعمال الفكر. مثل اكتشاف اللورد روس لمجرة حلزونية في عام 1845، وأوجه الشبه بين رسمه التخطيطي بالقلم الرصاص والصورة الحديثة التي نشرتها ناسا للمجرة نفسها؛ ورسم مقارن للكون يعود إلى القرن السادس عشر بصورة رقمية تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين لبنيته الأساسية؛ والصورة التي التقطها باز ألدرين لأثر قدميه على سطح القمر، بالإضافة إلى جانب صورة آندي وورهول الشهيرة التي تُظهر ألدرين وهو يخطو خطواته الأولى على سطح القمر. يستكشف الكتاب رحلة الإنسان لتسجيل الكون وفهمه، مع التعريف بالكواكب والنجوم والكوكبات والمجرات والسُّدم والثقوب السوداء والمادة المظلمة وغير ذلك الكثير.

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