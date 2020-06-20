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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعليم السويس تتابع جاهزية استراحات مراقبي الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:51 م
تعليم السويس
تعليم السويس
كريم أنور
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استعدت مديرية التربية والتعليم بالسويس، لبدء امتحانات الثانوية العامة صباح غدِ الأحد.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، سلمى الشاعر، جاهزية الاستراحات لضيوف المحافظة من مراقبي وملاحظي ورؤساء اللجان الامتحانية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة من تباعد المسافات البينية الآمنة في كل استراحة، والتأكد من تمام التعقيم والتهوية الصحية اللازمة.

ونسقت مديرية التربية والتعليم بالسويس، مع مديرية التموين، للتأكد من توفير حصة الخبز اللازمة للمراقبين والملاحظات ورؤساء اللجان.

وعقدت وكيل وزراة التربية والتعليم، اجتماعا ًموسعًا بقيادات التعليمية، وأعضاء اللجنة الثلاثية وكافة القيادات المعنية بالامتحانات، استعدادا لاستقبال موسم امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠١٩.

وحضر الاجتماع أشرف السروي، مدير عام التعليم العام، والدكتور أيمن شاهين، مدير إدارة الجناين التعليمية، وضحى تمام، مدير إدارة جنوب التعليمية، ومصطفى فتح الله، مدير إدارة الأمن، وأمل حسن، مدير إدارة الإحصاء ومشرف اللجنة الثلاثية للامتحانات، ورضا سليمان، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات، وحنان حمدالله، عضو اللجنة الثلاثية للامتحانات.

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