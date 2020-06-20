وفاة شاب صعقًا بالكهرباء فى أسيوط

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، نتيجة صعقه بتيار كهربائي بسبب عبثه بـ”كابل” كهرباء أرضي دائرة مركز الغنايم بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة شاب نتيجة الصعق بالكهرباء.وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "عمر م م ع" 17 سنة من غنايم قبلي مصاب بصعق كهربي بقرية المشايعة قبلي عزبة بدر.وبالتحري تبين أن سبب الحادث هو عبث الشاب بـ"كابل" كهرباء أرضي، وتم نقل الجثة بمعرفة الأهالى لمستشفى الغنايم المركزي تحت تصرف النيابة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.