استعدادات «التعليم» لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضحي لإتمام الاستعدادات النهائية بالمدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، التي ستبدأ غدًا الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠.وأوضح الفيديو اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتوزيع أدوات التعقيم والوقاية اللازمة على لجان السير في جميع أنحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تعقيم جميع المدارس واللجان، والانتهاء من كل الترتيبات لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وآمن يحافظ على سلامة الطلاب.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ ستنطلق صباح الغد في ٣٣١٣ لجنة امتحانية علي مستوي الجمهورية تضم ٥٦ لجنة فرعية بحد أقصي ١٤ طالبًا في لجنة الواحدة، حيث يخوض الاختبارات ٦٥٣ ألف طالب وطالبة تحت إشراف ومراقبة ١٦٨ ألف معلم.