أحمد موسى يطالب الإعلام العربي بالوقوف بجانب مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاصطفاف الكامل اليوم، مع الجيش ومؤسسات الدولة أمر لا يحتاج مزايدات.وطالب موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الإعلام العربي أن يقف بجانب مصر في القضية الليبية وقضية سد النهضة، مردفا: "المعركة القادمة ليست سهلة".وأضاف: "نحتاج دعما من كافة الشعوب العربية والإعلام العربي المحترم، فمصر تدافع عن الأمن القومي العربي لأن الإرهاب يهدد تونس والجزائر وتشاد ويهدد أوروبا".وأكد أن قطر شريكة في إجرام تركيا في ليبيا، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدافع عن الأمن القومي في المنطقة من مرتزقة رجب طيب أردوغان.وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن قطر وتركيا قامتا بتوفير المال والسلاح للمرتزقة والإرهابيين في ليبيا.