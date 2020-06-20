تخطيط اللجان استعدادًا لماراثون الثانوية العامة

قال خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم عمل تخطيط على أرض اللجان الامتحانية، لتنظيم الوقوف للطلاب أثناء التعقيم والدخول للجان بالتعاون بين كافة الجهات مثل مجلس الأمناء ونقابة المعلمين.وأكد حجازي، أن المديرية استعدت بمظلات ورسم نقاط للوقوف لتنظيم التباعد بين الطلاب حماية لهم من الحرارة والشمس، وزجاجة مياه معدنية بكل لجنة.يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ستنطلق صباح الغد في ٣٣١٣ لجنة امتحانية، وتضم ٥٦ لجنة فرعية بحد أقصى ١٤ طالبا في اللجنة الواحدة، حيث يخوض الاختبارات ٦٥٣ ألف طالب وطالبة تحت إشراف ومراقبة ١٦٨ ألف معلم.