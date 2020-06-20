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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الجزائرية: تدمير 3 قنابل في بومرداس وباتنة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:42 م
الدفاع الجزائرية
الدفاع الجزائرية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس (شمال) وباتنة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت: إنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش، أمس الجمعة، 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من ولايتي بومرداس وباتنة.

وأضاف البيان: أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب)، وجيجل (شمال شرق).

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