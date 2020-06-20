الدفاع الجزائرية: تدمير 3 قنابل في بومرداس وباتنة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس (شمال) وباتنة (شمال شرق).وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت: إنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش، أمس الجمعة، 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من ولايتي بومرداس وباتنة.وأضاف البيان: أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب)، وجيجل (شمال شرق).