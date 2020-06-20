الدفاع الجزائرية: تدمير 3 قنابل في بومرداس وباتنة
السبت 20/يونيو/2020 - 08:42 م
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن تدمير 3 قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس (شمال) وباتنة (شمال شرق).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت: إنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش، أمس الجمعة، 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من ولايتي بومرداس وباتنة.
وأضاف البيان: أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب)، وجيجل (شمال شرق).
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت: إنه في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت قوات الجيش، أمس الجمعة، 3 قنابل تقليدية الصنع، إثر عمليات بحث وتفتيش بكل من ولايتي بومرداس وباتنة.
وأضاف البيان: أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران (شمال غرب)، وجيجل (شمال شرق).