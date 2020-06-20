نقابة الصيادلة بالمنوفية: انتهاء أزمة إجازات الحكوميين مع مديرية الصحة

أصدرت نقابة الصيادلة بالمنوفية بيانًا، اليوم، بشأن إنهاء مشكلة الصيادلة الحكوميين، بعد قرار مديرية الصحة بالمنوفية وموافقة المحافظ على قطع إجازات الصيادلة غير الوجوبية والعودة لأماكن عملهم في هذه الفترة، للمشاركة في جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.وأوضح بيان النقابة أن مجلس النقابة بالمنوفية قام بالتواصل مع محافظ المنوفية ووكيل وزارة الصحة، لحل الأزمة، والتي انتهت باتخاذ اللواء إبراهيم أبوليمون، قرارًا بإرجاء استدعاء الصيادلة الحكوميين من إجازتهم غير الوجوبية في الوقت الحالي.وأعلنت نقابة الصيادلة التابعة لمحافظة المنوفية، عن استدعاء الصيادلة الحكوميين من إجازتهم غير الوجوبية في الوقت الحالي، وكذلك التنسيق مع محافظ المنوفية على مشاركة الصيادلة في مبادرة نحمي أهالينا المقدمة من نقابة الصيادلة بتوفير المستلزمات الطبية والمسكات.