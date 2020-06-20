السعودية: رفع نسبة حضور الموظفين إلى 75%

قررت السلطات السعودية، اليوم السبت، رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل في المصالح الحكومية بما يزيد عن 75%، بدءًا من غد الأحد، بعد أن كانت 50% منذ 26 مايو الماضي.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم عن مصدر مسئول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قوله: إن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقارّ أعمالهم بما لا يزيد على نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية بجميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداءً من يوم الأحد.وأكد المصدر ضرورة استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد، مشيرًا الى أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة تستمر بالعمل عن بُعد.وشدد المصدر على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.ويأتي قرار وزارة الموارد البشرية بعودة 75% من الموظفين الحكوميين للعمل بعد ساعات من صدور قرار وزارة الداخلية السعودية رفع منع التجول بشكل كامل بدءًا من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية.ولأول مرة منذ أسبوع، سجلت السلطات الصحة السعودية أقل من أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق اليوم السبت عن رصد 3941 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا لليوم الثالث على التوالي مقارنة مع 4301 إصابة أمس و4757 إصابة الخميس و4919 إصابة الأربعاء.