حمزة العيلي يشكر سينرجي: استمتعت بالعمل في «شديد الخطورة»

هنأ الفنان الشاب حمزة العيلي، صناع عمل المسلسل التليفزيوني «شديد الخطورة» المقرر أن تعرضه شركة سينرجي على تطبيق (Watch it) قريبًا.وقال العيلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك لكل صناع العمل العباقرة المبدعين المسلسل شديد الخطورة.. استمتعت بالشغل مع حبيبي النجم الخطير أحمد العوضي، أول واحد بعتلي صورة البوستر ربنا يديك على قد قلبك الحلو ونقلة مهمة في الأكشن إن شاء الله يا صديقي.. ومبروك النجمة القمر ريم مصطفى".وأضاف العيلي: "مبروك لكل الأساتذة والأصدقاء الممثلين المبدعين والقائمين على العمل بجميع أقسامه إخراج وتصوير وديكور وملابس وماكيير تامر وكوافير أ. هشام وفنيين وبوفيه، وكل القلوب الجميلة المبدعين اللي شالو العمل على أكتافهم.. ومبروك لنجم الأكشن صديقي الكوتش العالمي طاحون وصديقي تايجر".واختتم الفنان الشاب منشوره، قائلًا: "شكرًا شركة سينرچي على التعامل الراقي المحترم وهذا عهدي بكم دائمًا.. مبروك صديقي المؤلف العالمي محمد بشير.. وشكرًا لقائد السفينة المخرج العبقري الراقي المبدع المحترم أ. حسام علي.. شكرًا لكم جميعًا وأتمنى للسادة الجمهور مشاهدة شيقة وممتعة على watch it.. وشكرًا لرفيق اللوكيشن الجوكر خالد.. ربنا يكرمنا ويوفقنا جميعًا يا رب".وتعرض منصة Watch It خلال أيام قليلة المسلسل التليفزيوني الجديد "شديد الخطورة" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان حمزة العيلي الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في العمل الحصري.