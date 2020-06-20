رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمزة العيلي يشكر سينرجي: استمتعت بالعمل في «شديد الخطورة»

السبت 20/يونيو/2020 - 08:30 م
حمزة العيلي
حمزة العيلي
حسين الجندي
طباعة
هنأ الفنان الشاب حمزة العيلي، صناع عمل المسلسل التليفزيوني «شديد الخطورة» المقرر أن تعرضه شركة سينرجي على تطبيق (Watch it) قريبًا.

وقال العيلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك لكل صناع العمل العباقرة المبدعين المسلسل شديد الخطورة.. استمتعت بالشغل مع حبيبي النجم الخطير أحمد العوضي، أول واحد بعتلي صورة البوستر ربنا يديك على قد قلبك الحلو ونقلة مهمة في الأكشن إن شاء الله يا صديقي.. ومبروك النجمة القمر ريم مصطفى".

وأضاف العيلي: "مبروك لكل الأساتذة والأصدقاء الممثلين المبدعين والقائمين على العمل بجميع أقسامه إخراج وتصوير وديكور وملابس وماكيير تامر وكوافير أ. هشام وفنيين وبوفيه، وكل القلوب الجميلة المبدعين اللي شالو العمل على أكتافهم.. ومبروك لنجم الأكشن صديقي الكوتش العالمي طاحون وصديقي تايجر".

واختتم الفنان الشاب منشوره، قائلًا: "شكرًا شركة سينرچي على التعامل الراقي المحترم وهذا عهدي بكم دائمًا.. مبروك صديقي المؤلف العالمي محمد بشير.. وشكرًا لقائد السفينة المخرج العبقري الراقي المبدع المحترم أ. حسام علي.. شكرًا لكم جميعًا وأتمنى للسادة الجمهور مشاهدة شيقة وممتعة على watch it.. وشكرًا لرفيق اللوكيشن الجوكر خالد.. ربنا يكرمنا ويوفقنا جميعًا يا رب".

وتعرض منصة Watch It خلال أيام قليلة المسلسل التليفزيوني الجديد "شديد الخطورة" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، من بينهم الفنان حمزة العيلي الذي عبر عن سعادته بالمشاركة في العمل الحصري.

موضوعات متعلقة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

الصور

image description

الرئيس السيسى يشهد اصطفاف قوات المنطقة الغربية العسكرية

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

الأكثر قراءة

خطاب مصر لمجلس الأمن: إثيوبيا تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

السيسي: مدينتا سرت والجفرة «خط أحمر»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

نجم الساعة

«أجبر خطيبها على تركها وراقبها من ثقب الباب».. كيف اصطاد الملك فاروق زوجته ناريمان؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

خطوات تحميل تطبيق الصور FaceApp لتحويل الرجل إلى أنثى والعكس

5 وصايا للتغلب على مخاوف مرحلة التعايش مع كورونا

زواج افتراضى فى زمن كورونا.. شاب يقيم حفل زفافه عبر «إنستجرام»

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية الأمريكية (2)
بسنت حسن
احنا بتوع الكورونا
د.أحمد الخميسى
كورونا وقضايا الإبداع الأدبى
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

مشروع كلمة للترجمة يصدر كتاب «الكون: استكشاف عالم الفلك»

إسلام البحيري: السيسي رجل عظيم بقدر مكانة مصر الكبيرة

لجنة المسرح عن فوز «الرملي» بجائزة النيل: الاختيار الذي طال انتظاره

ياسمين الخطيب: «كنت هنتحر.. بس رؤوف قالي لأ»