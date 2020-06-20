أستاذ قانون دولى: مجلس الأمن يملك عقد جلسة طارئة فى 24 ساعة

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه يجب انعقاد مجلس الأمن، مؤكدا أنه يستطيع أن يعقد جلسة عاجلة إذا أراد في 24 ساعة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تحرك دولة ضد دولة جارة يعني أنها استنفدت كل المحاولات للتوصل إلى اتفاق، وتعلن للعالم كله عن أنها استنفدت كل ما تملك، وكانت تأمل التوصل لاتفاق مباشر.وأردف: "ليس أمامنا إلا الرضوخ لاتفاقية مجحفة أو اللجوء إلى مجلس الأمن، ومصر كانت حريصة على إشراك الغير، في فبراير أشركت واشنطن، وحرصت على مشاركة الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريفيا والولايات المتحدة كمراقبين للتفاوض، ورأوا تعنتا من الجانب الإثيوبي، ويفترض أنهم رفعوا التقارير إلى دولهم".ونوه رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إلى أن إثيوبيا مع تأكيدها أنها سوف تملأ السد خلال الأسبوعين المقبلين فمجلس الأمن عليه أن يعقد اجتماعا على وجه السرعة، كاشفا عن أن تقديم مصر شكوى إلى المجلس يؤكد أنها استنفدت كل ما تملك من مفاوضات مع إثيوبيا.وأردف: "إثيوبيا شاطرة بأنها تظهر للعالم أنها تمتلك مرونة ورغبة في التعامل بشكل سلمي ولكن على أرض الواقع فهي مستمرة في البناء وتهدد بملء السد ولم تظهر أي تعاون مع مصر والسودان في مفاوضات السد".